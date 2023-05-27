https://news.day.az/society/1568066.html Утвержден порядок выдачи свидетельства судебного эксперта
Утвержден порядок выдачи свидетельства судебного эксперта
Утвержден "Порядок выдачи свидетельства судебного эксперта".
Как сообщает в субботу Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, свидетельство выдается экспертам подведомственных управлений судебных экспертиз министерством внутренних дел Азербайджанской Республики, министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и министерством юстиции Азербайджанской Республики, а частным судебным экспертам - министерством юстиции Азербайджанской Республики.
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