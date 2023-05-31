К сведению желающим поступить на госслужбу

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности совместно с Государственным экзаменационным центром активно работает над разработкой вопросов по кибергигиене, которые будут включены в экзамены, проводимые Центром для государственных служащих.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов в ходе второго национального форума по кибербезопасности в Баку.

"Безопасность информации касается не только защиты информационных систем, но и безопасности пользователей. Использование транзитных счетов в банковском секторе или использование счетов граждан как транзитных может стать ценной информацией для хакеров, и любая учетная запись может быть важным элементом в контексте ее данных и использования. В связи с этим повышение кибербезопасности в области информационной безопасности становится важным. Уже достигнута договоренность с Государственным экзаменационным центром относительно этого вопроса, и в настоящее время ведется работа по подготовке вопросов кибергигиены, которые будут включены в экзамены, проводимые Центром для государственных служащих" ,- сказал он.