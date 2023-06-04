https://news.day.az/society/1570393.html В Шамкире перевернулся автомобиль - есть пострадавшие
В Шамкире перевернулся автомобиль - есть пострадавшие
В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, на территории села Чапарлы перевернулся автомобиль марки Mercedes.
В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили Самир Мехтизаде (1999 г.р.) и Рейхан Мехтиева (1970 г.р.).
По факту ведется разбирательство.
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