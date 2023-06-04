В Шамкире перевернулся автомобиль
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В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, на территории села Чапарлы перевернулся автомобиль марки Mercedes.

В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили Самир Мехтизаде (1999 г.р.) и Рейхан Мехтиева (1970 г.р.).

По факту ведется разбирательство.