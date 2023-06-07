https://news.day.az/society/1571346.html Важная новость для желающих посетить США
Важная новость для желающих посетить США
Визовый сбор для желающих посетить США увеличивается на 25 долларов.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщается на странице посольства США в Азербайджане.
Отмечено, что повышение вступит в силу с 17 июня 2023 года.
"С 17 июня 2023 года визовый сбор за определенные неиммиграционные визы, включая гостевые, возрастет со 160 до 185 долларов", - говорится в публикации
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