Важная новость для желающих посетить США

Визовый сбор для желающих посетить США увеличивается на 25 долларов.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщается на странице посольства США в Азербайджане.

Отмечено, что повышение вступит в силу с 17 июня 2023 года.

"С 17 июня 2023 года визовый сбор за определенные неиммиграционные визы, включая гостевые, возрастет со 160 до 185 долларов", - говорится в публикации