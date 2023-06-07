Важная новость

В Азербайджане меняется порядок подсчета среднемесячных доходов семей.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке, внесенной решением Кабинета министров к "Правилам обращения за получением государственной социальной помощи, ее назначения, предоставления и отказа в предоставлении государственной социальной помощи".

Согласно решению, пособие, выплачиваемое специалисту, работающему на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики для оказания ему поддержки в плане материально-бытовых условий, будет вычитаться из доходов семьи при подсчете ее среднемесячных доходов.

Настоящее Решение применяется с 1 января 2023 года и действует до 1 января 2028 года.