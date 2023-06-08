Хорошая новость для желающих арендовать жилье

В июне на рынке аренды жилья будет наблюдаться снижение цен.

Как передает Day.Az, об этом Qafqazinfo сообщил эксперт по недвижимости Эльнур Асадов.

По его словам, это связано с тем, что студенты, арендующие жилье в крупных городах, сдают квартиры по окончании учебного года.

"Но есть локации, в которых студенты не возвращают квартиры. На этих территориях изменений цен наблюдаться не будет.

В настоящее время на рынке съемного жилья наибольшим спросом пользуются квартиры, месячная арендная плата за которые не превышает 500 манатов. В основном это касается Баку и Сумгайыта, так как большинство вузов находится именно в этих городах", - сказал эксперт.

По его словам, 20% рынка съемного жилья занимают студенты. С приходом лета и окончанием учебного года они возвращают квартиры владельцам, что способствует росту предложения на рынке.

"Семьи, недовольные условиями квартир, в которых проживают, предпочитают именно жилье, возвращаемое студентами. А в ценах на подобные квартиры, напротив, наблюдается 5-10-процентный рост", - сказал эксперт.