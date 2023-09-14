Питание в учебных заведениях будет поставлено на особый контроль

"Мы подробно обсудили с руководством Министерства науки и образования вопрос о функционировании буфетов в учебных заведениях".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

Он сказал, что во всех учебных заведениях будет введен особый контроль за питанием:

"С этого года Институт продовольственной безопасности будет проводить специальные программы и тренинги на всех подведомственных министерству учреждениях. Будут применяться особые принципы контроля к вопросам контроля качества, а также транспортировки, сортировки, реализации продукции. Надеюсь, что в будущем негативные ситуации будут устранены".