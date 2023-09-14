Глава азербайджанского агентства прокомментировал вопрос доставки пищевых продуктов

Соблюдение необходимых требований в сфере транспортировки и доставки пищевых продуктов является одним из важных вопросов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал журналистам председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По его словам, в период пандемии эта сфера начала набирать обороты не только в Азербайджане, но и в других странах.

"В Азербайджане так же выросло количество компаний по транспортировке и доставке продуктов питания. Самое главное требование АПБА к этим компаниям, чтобы они строили свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Как и во всем мире, эта сфера в нашей стране должна соответствовать стандартам. Также сотрудники этих компаний должны пройти медицинское обследование, пищевые боксы должны соответствовать стандартам", - сказал Тахмазли.