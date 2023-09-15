Прозвучал первый звонок в Физули

15 сентября в средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули пройдет мероприятие "День знаний".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что на 2023-2024 учебный год в этой школе укомплектовано 11 классов из 160 учащихся, здесь будут преподавать 15 учителей.

Отметим, в двухэтажном здании школы на 960 ученических мест имеется 40 классных комнат на 24 места, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый зал на 500 мест, спортивный зал, столовая на 320 мест и библиотека.