Сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева здание школы в селе Поладлы Агджабединского района

15 сентября сдано в эксплуатацию построенное Фондом Гейдара Алиева здание полной средней школы на 300 ученических мест в селе Поладлы Агджабединского района. В мероприятии по этому случаю приняли участие представители Фонда Гейдара Алиева, министерства науки и образования, Карабахского регионального управления образования, исполнительной власти Агджабединского района, педагогический и ученический коллективы школы, жители села.

Как сообщает в пятницу Trend, сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана, передает Day.Az.

Выступившие на мероприятии представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, начальник юридического отдела министерства науки и образования Сабухи Махмудов, глава исполнительной власти Агджабединского района Рафиль Гусейнов поздравили учителей и учащихся с вводом школы в эксплуатацию, подробно рассказали о заботе государства в сфере развития образования в нашей стране, укреплении материально-технической базы общеобразовательных школ, строительстве новых образовательных центров, проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в этой сфере. Было отмечено, что в 2023-2024 учебном году на основе заказа министерства науки и образования планируется открытие 23, а на основе заказа Фонда Гейдара Алиева - 19 образовательных учреждений.

Было сообщено, что построенная в 1988 году полная средняя школа села Поладлы Агджабединского района находилась в непригодном для качественного осуществления учебного процесса состоянии, поэтому было принято решение о строительстве нового здания. Фонд Гейдара Алиева, взявший на себя работы по строительству нового здания, построил новую школу на 300 ученических мест. В новом двухэтажном учебном заведении, состоящем из 3 корпусов, имеется 14 классных комнат, лаборатории по физике, химии, биологии, кабинеты информатики, военной подготовки, трудовой подготовки, библиотека, столовая, актовый и спортивные залы, открытая спортивная площадка. Все учебные помещения полностью оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями. На территории школы проведены работы по благоустройству и озеленению. Эта работа, проведенная Фондом Гейдара Алиева, рассчитана на обеспечение качества образования, устойчивый рост знаний и навыков детей.

Представители педагогического коллектива и родители, выступившие на мероприятии, выразили глубокую благодарность главе азербайджанского государства. После выступлений участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в школе. В 2023-2024 учебном году в образовательном учреждении планируется привлечь к учебному процессу 344 учащихся. В школе работают 34 педагога.