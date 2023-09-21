В этих районах Баку ограничат подачу газа

В связи с ремонтными работами, проводимыми на выводной линии измерительного узла "Дашгиль-8" по заказу Управления "Экспорт газа" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), 22 сентября с 10:00 до 14:00 планируется приостановить подачу газа с ГРС "Дуванны" и "Гобустан", измерительных узлов ООО El Metal plus, ДСУ-2, Дорожно-эксплуатационного управления №2 и ООО Polad Yol YAPI sənaye.

Как сообщили Day.Az в Производственном объединении "Азеригаз", также в целях переноса в безопасную зону ответвления газопровода от ГРС "Сабаил", проходящего на строительном участке жилого комплекса, принадлежащего ОАО Kristal Bakı, расположенного на обочине внешней кольцевой дороги в Ясамальском районе, для подключения части новопроложенного магистрального газопровода к газотранспортной сети планируется с 09:30 22 сентября до завершения ремонтных работ приостановить подачу газа с измерительных узлов "Сабаил" и "Ясамал".

В период проведения ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение поселков Гобустан Гарадагского района (полностью), Баил (полностью) и Бадамдар (частично) Сабаильского района.