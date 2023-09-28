https://news.day.az/society/1601902.html Продолжается лечение Ганиры Пашаевой
Продолжается лечение Ганиры Пашаевой
Лечение депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиры Пашаевой продолжается.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили родственники депутата.
По их словам, состояние Ганиры Пашаевой оценивается как средне стабильное.
Отметим, что Ганира Пашаева в воскресенье впала в кому и была госпитализирована в Центральную клиническую больницу.
Отмечается, что депутат впала в кому от лекарственных препаратов.
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