Продолжается лечение Ганиры Пашаевой

Лечение депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиры Пашаевой продолжается.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили родственники депутата.

По их словам, состояние Ганиры Пашаевой оценивается как средне стабильное.

Отметим, что Ганира Пашаева в воскресенье впала в кому и была госпитализирована в Центральную клиническую больницу.

Отмечается, что депутат впала в кому от лекарственных препаратов.