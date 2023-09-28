Останки пропавшего без вести 30 лет назад азербайджанского военнослужащего похоронили в Сальяне

Останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района Гаджиева Тахсина Фикран оглу, обнаруженные 30 лет спустя в селе Эдилли Ходжавендского района, доставлены в село Карабахлы Сальянского района.

Как сообщает Day.Az, сегодня в этом селе прошла церемония прощания с шехидом. Останки погибшего предали земле в его родном селе Карабахлы.

Отметим, что Гаджиев Тахсин Фикран оглу родился в 1973 году.

После освобождения села Эдилли Ходжавендского района от армянской оккупации там было обнаружено массовое захоронение. В ходе экспертизы было подтверждено, что там находятся останки также Тахсина Гаджиева.