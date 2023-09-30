Расширен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру агентства по туризму Азербайджана
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Расширен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, к этому перечню добавлен Государственный историко-архитектурный и природный заповедник "Туг".