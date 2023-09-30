https://news.day.az/society/1602719.html Расширен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру агентства по туризму Азербайджана
Расширен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру агентства по туризму Азербайджана
Расширен перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, к этому перечню добавлен Государственный историко-архитектурный и природный заповедник "Туг".
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