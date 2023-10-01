https://news.day.az/society/1602844.html Сотрудники миграционной службы и Министерства соцзащиты Азербайджана приступили к работе в Карабахском экономическом районе - ФОТО
Сотрудники миграционной службы и Министерства соцзащиты Азербайджана приступили к работе в Карабахском экономическом районе - ФОТО
Сотрудники Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана приступили к работе в Карабахском экономическом районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджана.
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