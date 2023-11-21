Фуад Мурадов посетил азербайджанскую воскресную школу в Берлине

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Германию посетил новый офис азербайджанской воскресной школы при действующем в Берлине Aзербайджанском доме культуры "Xaры Бюльбюль", сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Встреча началась с исполнения школьниками государственного гимна Азербайджана.

Поприветствовав председателя комитета, руководитель Aзербайджанского дома культуры "Xaры Бюльбюль", заместитель председателя правления Альянса азербайджанцев Германии Севда Бадалиоури подробно рассказала о работе школы и созданных условиях. Она сообщила, что на курсах по родному языку в младшей и старшей возрастных категориях функционируют две группы. Кроме того, создана новая группа, состоящая из наших юных соотечественников, совершенно не владеющих азербайджанским языком. "Эта молодежь добровольно желает выучить азербайджанский язык. Нас очень радует то, что молодые люди проявляют такой интерес к родному языку", - сказала Севда Бадалиоури.

Председатель комитета понаблюдал за учебным процессом. Был наглядно продемонстрирован процесс подачи информации об Азербайджане, обучения школьников азербайджанскому языку, песням и стихам. Учащиеся ответили на вопросы гостя о нашей стране, исполнили азербайджанские песни и стихи на патриотическую тему.

От имени комитета школе были подарены учебник азербайджанского языка, различные учебные пособия, флаги Азербайджана, издания и сувениры, олицетворяющие нашу страну. В рамках мероприятия состоялась отдельная встреча с родителями. Они отметили, что дети с удовольствием посещают школу, выразили удовлетворение работой учебного заведения и поблагодарили руководителя проекта и комитет за оказываемую школе поддержку.

Председатель комитета напомнил, что в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева азербайджанские воскресные школы в различных странах мира стали осуществлять еще более интенсивную деятельность. Работа школы в Берлине получила высокую оценку, родителям, отдавшим детей в азербайджанские воскресные школы, была выражена признательность. Подчеркнуто, что для усовершенствования в дальнейшем деятельности школы будет оказана необходимая поддержка.

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