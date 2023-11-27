Состоялась церемония открытия международной конференции на тему “Наследие Кызылбашей в Азербайджане: по следам истории“

B Баку начала работу международной конференции на тему "Наследие Кызылбашей в Азербайджане: по следам истории".

Как передает Day.Az, мероприятие, проведенное при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры совместно с Организацией Совета глобального наследия кызылбашей, состоялось в соответствии с планом мероприятий, проведение которых предусмотрено в Азербайджанской Республике в рамках "Года Гейдара Алиева".

Перед конференцией делегаты посетили могилу основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

Церемония открытия конференции началась с исполнения государственного гимна Азербайджана. Затем с глубоким уважением была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Затем был показан видеоролик под названием "Наследие Кызылбашей в Азербайджане", подготовленный проживающими в Канаде нашими соотечественниками при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Открывая конференцию, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев поприветствовал делегатов и гостей и рассказал о целях проведения конференции и деятельности комитета. Он отметил, что использование в далекой и предстоящей перспективе в общенациональных целях исторического имперского наследия (человеческого капитала, материального и нематериального наследия) созданных кызылбашами Азербайджана, появившимися во второй половине XV века, государств Сефевидов, Афшаров и Каджаров в Центральной и Южной Азии, является исторической необходимостью, и Государственный комитет по работе с диаспорой приступил к деятельности по реализации этой важной миссии.

Заместитель министра культуры Aзербайджанской Республики Фарид Джафарли выразил поддержку проведению конференции, посвященной актуальной теме. Констатировав, что Министерство культуры одновременно отвечает за охрану исторических памятников, заместитель министра с сожалением отметил, что в результате 30-летней оккупации со стороны Армении жертвой армянского вандализма, наряду с многочисленными историческими памятниками, стало также наследие кызылбашей.

Председатель Организации Совета глобального наследия кызылбашей Бабек Гусейнли подчеркнул, что рад приветствовать в родном краю представителей участвующих в конференции поколений кызылбашей. Oн сообщил, что организация создана три года назад при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, что она осуществляла активную деятельность по доведению до мировой общественности азербайджанских реалий во время Второй Карабахской войны, рассказал о проектах, осуществляемых в настоящее время в Афганистане, Пакистане и Индии. А заместитель председателя Организации Совета глобального наследия кызылбашей Арши Кызылбаш отметил, что цель заключается в развитии организации, а также в том, чтобы ООН и ЮНЕСКО приняли ее как как структуру, охраняющую мировое наследие.

Отметим, что в церемонии открытия конференции приняли участие представители Совета глобального наследия кызылбашей в Пакистане, Турции, США, Канаде, Соединенном Королевстве, Сингапуре и Афганистане, депутаты Милли Меджлиса, исследователи наследия кызылбашей из Азербайджана и Турции, представители различных государственных структур, неправительственных и международных организаций.

Конференция продолжит работу в панельных заседаниях.

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