Изменен предельный возраст прохождения действительной военной службы

В Азербайджане изменяется предельный возраст прохождения срочной действительной военной службы в мирное время военнослужащими срочной и сверхсрочной действительной военной службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики, прапорщиками и мичманами.

Как сообщает во вторник Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к "Положению о прохождении военной службы", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, в соответствии со статьей 39 Закона Азербайджанской Республики "О военной службе", военнослужащие ВС Азербайджанской Республики в мирное время будут служить до достижения ими следующего предельного возраста:

- военнослужащие срочной действительной военной службы - 36,5 лет;

- военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, прапорщики и мичманы - 48 лет;

Согласно действующему закону, предельный возраст для военнослужащих срочной службы составляет 37 лет, а для сверхсрочных действующих военнослужащих, прапорщиков и мичманов - 45 лет.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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