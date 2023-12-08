https://news.day.az/society/1620617.html Джасарет Валехов освобожден от занимаемой должности
Джасарет Валехов освобожден от занимаемой должности
Завсектором министерства науки и образования Азербайджана Джасарет Валехов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в результате структурных изменений, произведенных в министерстве науки и образования Азербайджана, создан отдел по связям с общественностью и коммуникациям. Заведующим отдела назначен Сабухи Рзаев.
До этого в министерстве существовал сектор по связям с общественностью, руководил которым Джасарет Валехов.
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