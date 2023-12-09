Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести квартиру на аукционе

Освобождение банков от налога на имущество в результате внесения изменений в Налоговый кодекс может привести к удешевлению квартир и нежилых помещений, выставленных банками на продажу через аукционы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что, согласно изменениям, с 1 января 2024 года банки освобождаются от уплаты налога на имущество в течение двух лет, начиная с календарного года, в течение которого это имущество принимается на баланс. "Банки привлекают имущество в качестве залога при предоставлении кредита, а если кредит не может быть погашен, это имущество переходит на баланс банков. Согласно действующему законодательству, банки платили налоги на имущество с этого имущества, и его стоимость, включая дома и нежилые помещения, увеличивалась. Поскольку стоимость росла, банки были вынуждены продавать эту недвижимость по более высокой цене, когда они выставляли ее на аукцион. Потому что они включали этот налог в стоимость и покрывали стоимость недвижимости. Однако в соответствии с новыми правилами эти объекты будут освобождены от налога на недвижимость на два года, что в конечном итоге позволит банкам относительно снизить цены на недвижимость, дома и объекты, которые они продают на аукционах. Изменения позволят предлагать эту недвижимость гражданам по более приемлемой цене. В связи с этим ожидается, что со следующего года на рынке жилья мы сможем наблюдать снижение цен на квартиры, проданные через аукционы", - сказал он.

Отметим, что поправкой к Налоговому кодексу, обсуждавшейся на заседании Милли Меджлиса 5 декабря, предусмотрен ряд льгот. После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в третьем чтении.

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