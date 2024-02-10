https://news.day.az/society/1636164.html Взрыв в Ходжавенде – есть пострадавший
Взрыв в Ходжавенде – есть пострадавший
В Ходжавенде взорвалось взрывное устройство военного назначения.
Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространила региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.
Сообщается, что 10 февраля около 09:30 в полицию поступила информация о взрыве взрывчатки военного назначения на пчеловодческом хозяйстве на территории села Чартар Ходжавендского района.
В результате взрыва Алескеров Самир Физули оглу (1996 года рождения) получил травму руки и был тут же госпитализирован.
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