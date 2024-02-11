https://news.day.az/society/1636407.html Важная новость для водителей - На ряде автомагистралей...
Важная новость для водителей - На ряде автомагистралей...
Из-за тумана видимость на некоторых автомагистралях в Азербайджане ограничится.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, по причине тумана 12 февраля преимущественно ночью и утром в горных и предгорных районах видимость на автомагистралях может снизиться до 500-1000 метров.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре