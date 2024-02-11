Важная новость для водителей

Из-за тумана видимость на некоторых автомагистралях в Азербайджане ограничится.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, по причине тумана 12 февраля преимущественно ночью и утром в горных и предгорных районах видимость на автомагистралях может снизиться до 500-1000 метров.

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