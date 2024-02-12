В Сабирабаде сотрудники полиции изъяли оружие и наркотики

Сотрудники отдела полиции Сабирабадского района продолжают оперативные мероприятия в отношении лиц, занимающихся оборотом наркотических средств, а также незаконно владеющих огнестрельным оружием.

Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела был задержан ранее судимый Сеид Зейналов.

В ходе обыска в его доме были обнаружены и изъяты марихуана весом более 400 граммов, а также пистолет марки "Наган".

В ходе другого оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, был задержан житель села Аскербейли Ильяр Керимов. В его доме, было обнаружено 30 спичечных коробков с марихуаной.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского РУП по пресечению незаконного оборота наркотиков в течение последних 10 дней было задержано шесть человек, у которых было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств около двух килограммов различных наркотических средств.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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