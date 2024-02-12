При поддержке АМИ Trend волонтеры за время предвыборной кампании в Азербайджане подготовили более 200 мультимедийных продуктов

При поддержке АМИ Trend волонтеры, вовлеченные в агитационный процесс в преддверии внеочередных президентских выборов в Азербайджане, с 15 января по 6 февраля подготовили более 200 мультимедийных продуктов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Видеорепортажи, подготовленные молодыми людьми, были размещены на YouTube и в Telegram-канале, а также на страницах в Instagram и Facebook АМИ Trend.

Группе наиболее активных волонтеров были вручены благодарственные грамоты от имени АМИ Trend.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!