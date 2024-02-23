https://news.day.az/society/1639621.html Загатальский школьник научился говорить и писать на пяти языках - ФОТО - ВИДЕО
Загатальский школьник научился говорить и писать на пяти языках - ФОТО - ВИДЕО
Ученик 10-го класса Чингиз Чингезов свободно говорит и пишет на немецком, английском, французском, русском и арабском языках.
Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, учащийся полной средней школы №2 города Загаталы с детства проявлял большой интерес к изучению иностранных языков.
Сообщается, что мечта Ч.Чингезова - учиться в одной из европейских стран.
Юноша отметил, что для изучения языков нужны только желание и настойчивость.
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