Состоялась церемония прощания с лицами, останки которых были обнаружены в Ходжалы

Сегодня останки жертв Ходжалинского геноцида будут захоронены в Ходжалы.

Как сообщает Trend, в городке вынужденных переселенцев, расположенном в городе Барда, состоялась церемония прощания с шехидами.

В церемонии прощания приняли участие официальные лица, представители СМИ и общественности.

Отметим, что в братской могиле в Ходжалы обнаружены останки 21 человека.

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