https://news.day.az/society/1648398.html Состоялась церемония прощания с лицами, останки которых были обнаружены в Ходжалы - ФОТО
Состоялась церемония прощания с лицами, останки которых были обнаружены в Ходжалы - ФОТО
Сегодня останки жертв Ходжалинского геноцида будут захоронены в Ходжалы.
Как сообщает Trend, в городке вынужденных переселенцев, расположенном в городе Барда, состоялась церемония прощания с шехидами.
В церемонии прощания приняли участие официальные лица, представители СМИ и общественности.
Отметим, что в братской могиле в Ходжалы обнаружены останки 21 человека.
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