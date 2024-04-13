В Ханкенди обнаружена крупная партия боеприпасов

В городе Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 12 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 9 единиц автоматического оружия различных марок, 3 винтовки, 4 гранаты, 1 пистолет, 2 дымовые шашки, 35 патронов, 880 патронов различных калибров, 1 штык-нож и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!