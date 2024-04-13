https://news.day.az/society/1651658.html В Ханкенди обнаружена крупная партия боеприпасов
В Ханкенди обнаружена крупная партия боеприпасов
В городе Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 12 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 9 единиц автоматического оружия различных марок, 3 винтовки, 4 гранаты, 1 пистолет, 2 дымовые шашки, 35 патронов, 880 патронов различных калибров, 1 штык-нож и другие боеприпасы.
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