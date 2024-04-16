В городе Ирпень одну из улиц могут назвать в честь Азербайджана

Выдвинуто предложение присвоить название "Азербайджан" одной из центральных улиц или проспектов украинского города Ирпень.

Как передает Day.Az, oб этом АЗЕРТАДЖ сообщил мэр Ирпеня Олександр Маркушин.

"В настоящее время в Ирпене есть улица имени академика Зарифы Алиевой. Мы продолжаем работу в направлении увеличения в городе количества улиц и проспектов, связанных с Азербайджаном. Поступило предложение присвоить название "Азербайджан" одному из проспектов города Ирпень. Мы обязательно внесем этот вопрос в повестку Ирпенского горсовета. Депутаты обсудят этот вопрос на сессии", - сказал Олександр Маркушин.

Мэр подчеркнул, что рассмотрение вопроса о присвоении улицам и проспектам Ирпеня названий, связанных с Азербайджаном, неслучайно, ведь Азербайджан поддерживает Ирпень в самые трудные дни.

"Сегодня Азербайджанское государство не на словах, а на деле демонстрирует свою поддержку героическому городу Ирпень", - добавил мэр.

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