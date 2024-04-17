https://news.day.az/society/1652618.html Известная телеведущая попала в аварию - есть погибший и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
Известная телеведущая попала в аварию - есть погибший и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, авария произошла на проспекте 8 ноября, перед парком "Гянджлик".
Автомобиль марки "Hyundai", за рулем которого находилась известная телеведущая Айтен Сафарова, столкнулся с другим автомобилем "Hyundai" и перевернулся. В результате опрокинувшийся автомобиль врезался в автомобиль "Kia Soul".
В результате погиб 1 человек, несколько человек, в том числе Айтен Сафарова, получили травмы.
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