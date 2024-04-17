Известная телеведущая попала в аварию

- есть погибший и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, авария произошла на проспекте 8 ноября, перед парком "Гянджлик".

Автомобиль марки "Hyundai", за рулем которого находилась известная телеведущая Айтен Сафарова, столкнулся с другим автомобилем "Hyundai" и перевернулся. В результате опрокинувшийся автомобиль врезался в автомобиль "Kia Soul".

В результате погиб 1 человек, несколько человек, в том числе Айтен Сафарова, получили травмы.

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