https://news.day.az/society/1652654.html В Баку проходит церемония прощания с Хады Раджабли
В Баку проходит церемония прощания с Хады Раджабли
В Баку проходит церемония прощания с бывшим депутатом парламента Азербайджана Хады Раджабли.
Как сообщает в среду Day.Az, церемония прощания проходит в мечети Тезепир.
В церемонии принимают участие родственники покойного, представители общественности и СМИ.
Отметим, что экс-депутат, бывший председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Хады Раджабли скончался сегодня утром от сердечного приступа.
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