Важная новость для родителей первоклассников

Прием документов в электронном формате для зачисления детей в I классы в 2024-2025 учебном году в Азербайджане начнется 1 мая и продлится до 13 сентября.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на отчетном брифинге сказал директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров.

"Выбор школы и учителей по азербайджанскому сектору обучения будет проходить с 3 мая по 13 сентября. Для секторов, где обучение ведется на других языках, регистрация на собеседование будет проводиться с 3 по 17 мая, а собеседования будут организованы с 7 по 30 мая. Выбор школы и учителей для секторов, где обучение ведется на других языках, будет охватывать период с 12 июня по 13 сентября", - сказал Багиров.

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