https://news.day.az/society/1653295.html Названа причина закрытия Бакинского французского лицея
Названа причина закрытия Бакинского французского лицея
Бакинский французский лицей прекращает свою деятельность.
Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сообщили в лицее.
Было отмечено, что причиной прекращения деятельности лицея является коммерция.
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