Названа причина закрытия Бакинского французского лицея

Бакинский французский лицей прекращает свою деятельность.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сообщили в лицее.

Было отмечено, что причиной прекращения деятельности лицея является коммерция.

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