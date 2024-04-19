В Азербайджане из незаконного оборота изъяты более 1 тонны наркотиков

В Азербайджане в первом квартале из незаконного оборота изъяты 1 тонна 329 килограммов наркотиков.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на заседании коллегии МВД Азербайджана сказал министр Вилаят Эйвазов.

"Улучшилось раскрытие преступлений, совершенных при неясных обстоятельствах, преступлений против личности, хулиганства, преступных деяний против собственности, краж, мошенничества, грабежей, вымогательств. Из нелегального оборота изъяты 1 тонна 329 килограммов наркотических средств, за эти преступления привлечены к ответственности 1572 человека. Зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 12,2 процента, числа погибших в авариях - на 14 человек, количества пострадавших - на 39 человек", - отметил министр.

Он также добавил, что в первом квартале 2024 года было раскрыто 85 процентов из 8930 преступлений, зарегистрированных в МВД и прокуратуре.

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