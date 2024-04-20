Уставный фонд АзТУ определен в размере 29,4 миллиона манатов

Уставный фонд Азербайджанского Технического университета составляет 29 миллионов 461 тысяча 643 (двадцать девять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) манатов.

Как сообщает в субботу Day.Az, имущество университета формируется за счет уставного фонда, иного имущества, переданного ему учредителем, средств, выделенных из государственного бюджета, доходов от его деятельности, в том числе средств, полученных от платного обучения, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, предусмотренных законом.

Напомним, что согласно решению, подписанному премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, Азербайджанский технический университет был реорганизован путем преобразования в Азербайджанский технический университет, имеющий статус публичного юридического лица при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики, и был утвержден "Устав Азербайджанского Технического университета".

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