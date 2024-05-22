https://news.day.az/society/1662033.html В Джульфе обнаружен артиллерийский снаряд - ВИДЕО
В Джульфе обнаружен артиллерийский снаряд - ВИДЕО
В Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики обнаружен снаряд.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Миниерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в массиве Дарыдаг, в связи с чем на место немедленно была привлечена пиротехническая группа по разминированию, были приняты соответствующие меры безопасности.
При осмотре места обнаружен и изъят один 76-мм артиллерийский снаряд.
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