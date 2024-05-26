В Грузии затоплены населенные азербайджанцами села

Проливные дожди нанесли серьезный ущерб Марнеульскому и Болнисскому районам, где компактно проживают азербайджанцы в Грузии.

Как сообщает Day.Az, в результате разлива рек Храм и Дебет из-за осадков повреждены линии связи и дорожная инфраструктура, затоплены подвалы домов и сельскохозяйственные фермы.

В результате наводнения в ряде населенных пунктов разрушены мосты, повреждены линии газо- и электроснабжения.

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