https://news.day.az/society/1663126.html В Грузии затоплены населенные азербайджанцами села
В Грузии затоплены населенные азербайджанцами села
Проливные дожди нанесли серьезный ущерб Марнеульскому и Болнисскому районам, где компактно проживают азербайджанцы в Грузии.
Как сообщает Day.Az, в результате разлива рек Храм и Дебет из-за осадков повреждены линии связи и дорожная инфраструктура, затоплены подвалы домов и сельскохозяйственные фермы.
В результате наводнения в ряде населенных пунктов разрушены мосты, повреждены линии газо- и электроснабжения.
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