https://news.day.az/society/1666894.html В Баку на открытой местности вблизи моря вспыхнул пожар - ВИДЕО
В Баку на открытой местности вблизи моря вспыхнул пожар - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре на открытой местности вблизи моря в Сабаильском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az, в связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Ведутся работы по тушению огня.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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