В Баку на открытой местности вблизи моря вспыхнул пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре на открытой местности вблизи моря в Сабаильском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az, в связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Ведутся работы по тушению огня.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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