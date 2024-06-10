Сегодня религиозная гармония в Азербайджане находится на высоком уровне.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Сиявуш Гейдаров на научно-практической конференции "Глобальный мир: наука и религия в контексте гармонии".

Он отметил, что присутствующая в Азербайджане религиозная гармония не имеет аналогов в мире.

"Эта гармония растет день ото дня. Во время Второй Карабахской войны мы увидели, насколько высок уровень религиозной гармонии в Азербайджане. Межконфессиональная гармония - это государственная политика Азербайджана", - добавил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!