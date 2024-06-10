Религиозная гармония в Азербайджане находится на высоком уровне - Сиявуш Гейдаров
Сегодня религиозная гармония в Азербайджане находится на высоком уровне.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Сиявуш Гейдаров на научно-практической конференции "Глобальный мир: наука и религия в контексте гармонии".
Он отметил, что присутствующая в Азербайджане религиозная гармония не имеет аналогов в мире.
"Эта гармония растет день ото дня. Во время Второй Карабахской войны мы увидели, насколько высок уровень религиозной гармонии в Азербайджане. Межконфессиональная гармония - это государственная политика Азербайджана", - добавил он.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре