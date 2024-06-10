https://news.day.az/society/1667050.html Начался прием апелляционных заявлений в связи с повторной сертификацией учителей
Начался прием апелляционных заявлений в связи с повторной сертификацией учителей
Начался прием апелляционных заявлений по этапу тестового экзамена, организованного 8 июня в рамках процесса повторной сертификации для учителей.
Как сообщили Day.Az в Центре человеческих ресурсов Института образования Азербайджана, учителя могут обратиться со своими запросами по вопросам, представленным на экзамене, перейдя в раздел "Сертификация" на платформе portal.edu.az.
Заявки будут приниматься до 11:00 13 июня.
После анализа заявок будут объявлены окончательные результаты.
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