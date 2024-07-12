Останки шехидов Первой Карабахской войны будут захоронены в Ходжавенде

Останки шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут захоронены в Ходжавендском районе.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, похороны состоятся на кладбище села Гарадаглы Ходжавендского района, где родились и сражались шехиды Дадашев Угур Эльдар оглу, Долуханов Рагим Сауд оглу, Тагиев Тельман Тевон оглу, Аббасов Сарвар Илдырым оглу, Мамедов Адалят Шахмар оглу, Мустафаев Гариб Хасрат оглу и Мирзаев Мамед Гусейн оглу.

В церемонии прощания, состоявшейся в Бейлаганской центральной районной больнице, приняли участие родственники шехидов, официальные лица, представители общественности.

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