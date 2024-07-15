https://news.day.az/society/1675091.html Объявлена дата вступительных экзаменов в военные лицеи Минобороны Азербайджана
Объявлена дата вступительных экзаменов в военные лицеи Минобороны Азербайджана
21 июля в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) пройдут вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.
Приходя на экзамен, абитуриенты должны иметь при себе удостоверение личности и пропускной экзаменационный лист.
В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допускаться не будет.
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