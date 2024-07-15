Объявлена дата вступительных экзаменов в военные лицеи Минобороны Азербайджана

21 июля в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) пройдут вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Приходя на экзамен, абитуриенты должны иметь при себе удостоверение личности и пропускной экзаменационный лист.

В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допускаться не будет.

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