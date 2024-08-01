Останки пропавшего без вести 31 год назад шехида Сурхая Мамедова перезахоронены в Гяндже

Останки шехида Мамедова Сурхая Рза оглу, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны, перезахоронены в Аллее шехидов города Гянджа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на похоронах присутствовали руководители исполнительной власти Дашкесанского района и исполнительной власти города Гянджа, руководители правоохранительных органов района, коллективы управлений, учреждений и организаций, представители общественности, родные и близкие шехида Сурхая Мамедова, семьи шехидов, ветераны и инвалиды войны, представители СМИ.

Останки шехида были преданы земле в Аллее шехидов в Гяндже.

Во время похорон прозвучал Государственный гимн в сопровождении военного оркестра, был дан оружейный залп.

Отметим, что Мамедов Сурхай Рза оглу родился 7 декабря 1974 года в селе Габагтепе Дашкесанского района. Участвовал в боях в Карабахе в составе добровольческого отряда. Пропал без вести 8 февраля 1993 года во время боев на территории села Мехмана Агдеринского района. Был похоронен позднее как безымянный шехид в Аллее шехидов в Исмаиллы.

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