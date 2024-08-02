Подробности ДТП с участием двух автобусов на трассе Баку-Сумгайыт

Стали известны подробности тяжелого ДТП с участием двух автобусов на трассе Баку-Сумгайыт.

В Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана сообщили в ответ на запрос Day.Az, что 2 августа около 11 часов на 29-м километре автомобильной трассы Баку-Сумгайыт автобус марки "NEOPLAN" с государственным регистрационным знаком 99-JH-667, управляемый Гусейновым Назимом Кязым оглу, следующий по экспресс-маршруту Баку-Сумгайыт, столкнулся с движущимся по маршруту №42 автобусом марки "ISUZU" с государственным регистрационным знаком 50-DO-539 под управлением Юнусова Адиля Шамиль оглу.

Согласно информации, после столкновения автобус марки "ISUZU" съехал с дороги и перевернулся, в результате чего 1 пассажир погиб на месте происшествия.

На место ДТП были привлечены сотрудники дорожной полиции, проводится расследование.

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