https://news.day.az/society/1680167.html Объявлена дата выплаты пенсий в августе
Объявлена дата выплаты пенсий в августе
9 августа пенсии будут выплачены по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГФСЗ, пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены по графику в этом месяце.
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