Объявлена дата выплаты пенсий в августе

9 августа пенсии будут выплачены по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГФСЗ, пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены по графику в этом месяце.

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