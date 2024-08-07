Гидрометцентр предупреждает

Синоптики распространили предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, с 7 по 8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер 20,8-28,4 м/сек.

7-8 августа в большинстве районов республики также будет дуть восточный ветер 13,9-20,7 м/сек.

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