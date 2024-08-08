https://news.day.az/society/1680751.html Сотруднику AzTV пытались продать наркотики во Франции - ВИДЕО
Сотруднику AzTV пытались продать наркотики во Франции - ВИДЕО
Эльзару Асгаеву, корреспонденту АзТВ, командированному во Францию, предложили наркотики.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим канал транслировал снимки скрытой камеры.
Из этих изображений видно, что люди не стесняются продавать наркотики даже в тех районах, где патрулирует полиция.
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