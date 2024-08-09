Фактическая погода в Азербайджане

- высота волн на Каспии поднялась почти до 4 метров

Объявлена фактическая погода на 9:00 9 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в большинстве районов осадков не наблюдалось, однако в некоторых горных и предгорных районах периодически шли дожди.

Северо-западный ветер усилился до 19 м/с в Джульфе и до 18 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове в соответствии с желтым предупреждением. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в море достигла 3,8 метра.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31, в Нахчыванском и Аранском районах - 36, в горных районах - до 25 градусов тепла.

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