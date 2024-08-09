Арестован автохулиган

В социальных сетях появились кадры, на которых водитель демонстрирует неподчинение сотрудникам Государственной дорожной полиции (ГДП).

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 7 августа, около 17:30, в столице водитель автомобиля ВАЗ-2107, нарушая правила дорожного движения и совершая опасные маневры, создал реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Сотрудники ГДП подали ему сигнал остановиться, однако водитель проигнорировал это указание, продолжая демонстративно нарушать общественный порядок и выражать явное неуважение к обществу своими хулиганскими действиями за рулем.

В результате принятых мер нарушитель - Абдуллаев Эльшан Тейфур оглы (1995 г.р.), был задержан на территории Насиминского района. При задержании он не подчинился законным требованиям полицейских и оказал сопротивление.

Собранные материалы в отношении Э.Абдуллаева направлены в суд.

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