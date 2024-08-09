Минздрав Азербайджана организовал в Лачине очередное медобследование населения

В рамках программы "Большое возвращение" министерство здравоохранения Азербайджана продолжает проводить различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.

Как сообщает в пятницу Day.Az, очередное подобное мероприятие состоялось 9 августа. Медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии минздрава Азербайджана провел в городе Лачин обследование граждан.

Основной целью мероприятия является оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Лачинском районе, и при необходимости проведение лечебно-реабилитационных мероприятий.

Кроме того, акция направлена на восстановление функциональных возможностей и повышение качества жизни с использованием программ посттравматической реабилитации, а также проведение информационно-просветительских мероприятий по защите населения от травматических повреждений и предотвращению подобных проблем в будущем.

Гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

Помимо этого, проводилась диагностика заболеваний позвоночника, болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, всех видов травматологических и ортопедических заболеваний. Врачи и физиотерапевты НИИ травматологии и ортопедии дали участникам мероприятия рекомендации, которые помогут быстро и эффективно реабилитировать здоровье.

В целом в рамках акции свыше 150 граждан прошли общий медицинский осмотр.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях, говорится в сообщении ведомства.

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