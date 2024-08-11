Сегодня ГЭЦ проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр 11 августа 2024 года проведет экзамен по продолжению деятельности на государственной службе по должностям, относящимся к административным руководящим должностям AB, AC и административным исполнительным должностям, соответствующим группам BA, BB, а также вступительный экзамен на государственную службу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B.

Как сообщает Day.Az, что для участия в экзамене было зарегистрировано 2214 кандидатов.

Экзамен начинается в 10:00. Экзамен будет организован через бумажные носители в 9 зданиях в Баку и Нахчыване.

Всего для участия в экзамене было зарегистрировано 2214 кандидатов, из них 393-в группе BA и 1821-в группе BB.

Для проведения экзамена выделены 9 общих экзаменационных руководителей, 24 экзаменационных руководителя, 191 контролер и 33 сотрудника режима пропуска.

Всего для участия в экзамене по продолжению деятельности на госслужбе зарегистрировано 211 кандидатов: 6 - в группе AВ, 14 - AC, 36 - BA и 155 - BB. Экзамен начнется в 10:00 и будет длиться 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 09:45, на экзамен не допускаются.

Кандидаты обязательно должны принести оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропускной экзаменационный лист".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!